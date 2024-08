Fiorentina-Puskas Akademia, il numero dei biglietti venduti

Non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per la prima stagionale della Fiorentina al Franchi domani sera per il playoff di Conference League contro gli ungheresi della Puskas Akademia. Tra vacanze estive e lo scarso appeal dell'avversario, a ieri sera i biglietti già venduti erano 9mila (fonte Corriere dello Sport). Lecito attendersi che la cifra possa salire tra oggi e domani. Sarà anche l'occasione per vedere lo stato dello stadio con i lavori di restyling in fase avanzata. Il fischio d'inizio è alle ore 20.