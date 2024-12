Il comunicato della Fiorentina in vista della sfida del Franchi contro il Napoli: limitazione per i tifosi ospiti

Prima la Juventus a Torino, poi il Napoli al Franchi. Queste le ultime due partite del girone d'andata della Fiorentina, chiamata a recuperare qualcosa dai punti per strada lasciati con Bologna e Udinese. In vista della prima sfida del 2025 a Firenze, contro la squadra di Antonio Conte, il club viola ha comunicato che ci saranno delle limitazioni per i tifosi partenopei. Il report: