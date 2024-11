Fiorentina-Inter: ecco alcune informazioni utili per i tifosi al Franchi

La Fiorentina sul proprio sito ha comunicato alcune informazioni utili per i tifosi che vivranno la partita dal vivo

ACF Fiorentina, tramite il suo sito ufficiale, ha comunicato alcune informazioni utili per chi vorrà assistere a Fiorentina-Inter dallo stadio. La società viola, considerata l’altissima affluenza prevista per la gara con l’Inter, in programma domenica 1 dicembre alle ore 18:00, annuncia che l’accesso allo stadio Franchi sarà possibile dalle ore 16.00.