ACF presenta “Viola Ticket Swap” per cedere il posto al Franchi. Le info

Chi non può andare al Franchi può mettere a disposizione il posto dell'abbonamento per un amico che potrà acquistarlo al 50% del valore

Da oggi, chi non può andare allo stadio può mettere a disposizione il posto del tuo abbonamento. In favore di un amico in possesso della InViola Premium/Gold Card, al 50% del valore del biglietto intero per quella partita e settore. Altrimenti senza qualcuno che possa prendere il posto, rimane attiva la classica modalità di rivendita. È possibile rimettere il posto a disposizione sul circuito di biglietteria di Fiorentina. E, se verrà acquistato da qualcuno, ottenere un credito pari al 50% del prezzo di vendita. Credito che sarà spendibile fino al termine della stagione sulla piattaforma di biglietteria.