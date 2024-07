Infantino, l’agente è in Italia per decidere il futuro: ipotesi prestito?

Dopo un anno passato letteralmente in panchina, in questi giorni si potrebbe decidere il futuro di Gino Infantino. Il suo primo e unico anno in maglia viola (arrivato la scorsa estate per 3 milioni) è completamente da dimenticare, tanto che Italiano non ha minimamente puntato sul classe 2003. Come riporta TMW, in queste ore il suo agente Martin Guastadisegno si trova in Italia. In ordine di agenda dovrà prima sistemare la situazione Soulè con la Juventus, ma successivamente farà un salto anche a Firenze per discutere assieme alla Fiorentina la soluzione migliore per Infantino. L'ipotesi di prestito sussiste, sopratutto per evitare un altro anno fermo in panchina.