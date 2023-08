Infantino-day, ecco la prima visita al Viola Park. Poi visite e firma sul contratto

E' il giorno del centrocampista argentino: tutto pronto per la firma sul contratto

E' il giorno di Gino Infantino. Dopo il suo arrivo nella tarda serata di ieri a Peretola, quest'oggi il centrocampista argentino è pronto a diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Fiorentina. Come documentato dalla stessa società viola sui propri canali social, infatti, il classe 2003 questa mattina ha visitato per la prima volta il Viola Park accompagnato dal team manager Ottaviani. Nelle prossime ore sono previste le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà alla Fiorentina per cinque anni.