Incontro con Commisso, Funaro: “Mi auguro che sia costruttivo”

Prove di dialogo tra la Fiorentina e il Comune di Firenze. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, domani andrà in scena un primo contatto di persona tra Rocco Commisso e la sindaca Sara Funaro, da pochi mesi insediata al posto di Nardella. Sarà l'occasione per fare il punto sulla questione Artemio Franchi e sui lavori di ristrutturazione che hanno ancora dei punti interrogativi, sollevati dal club viola anche per vie legali. Ma potrebbe essere anche il primo passo per ammorbidire i rapporti tra le parti, come auspicato dalla prima cittadina.