Incidente sull’A1. Autostrada bloccata: possibile ritardo per i tifosi viola?

Incidente sull'A1, disagi per tutti i tifosi viola che in queste ore stanno raggiungendo Milano per assistere a Inter-Fiorentina

Grandi disagi in A1 altezza Fiorenzuola dovuti ad un incidente che ha completamente bloccato l'autostrada in direzione Milano e nel senso opposto. In più di 1500 tifosi viola stanno raggiungendo il capoluogo lombardo per assistere alla sfida delle 18.30 contro l'Inter e senza dubbio la vicinanza alla gara e il blocco autostradale provocherà non pochi disagi anche nelle prossime ore. La speranza è che il problema venga smaltito in tempi relativamente brevi per permettere a tutti i tifosi viola di raggiungere lo stadio Giuseppe Meazza in tempo. Lo riporta il Piacenza