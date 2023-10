Inaugurazione Viola Park: tanti ospiti di onore stasera. Ecco chi sono

Stasera sarà ufficialmente inaugurata la nuova casa della Fiorentina, ovvero il modernissimo Viola Park. Attesi per la prima nell'innovativo impianto gigliato il Presidente Federale Gabriele Gravina e quelli Uefa e Lega Serie A, ovvero Aleksander Ceferin e Lorenzo Casini. Non sarà presente, invece, il Presidente FIFA Gianni Infantino che sarà sostituito da una delegazione, mentre presenti il Ministro per lo Sport Andrea Abodi, il Sindaco di Firenze Dario Nardella, il Governatore Eugenio Giani, il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini. Per quanto riguarda le squadre di Serie A, poi, dovrebbero mandare tutte un dirigente e, chiaramente, saranno presenti tutte le squadre della Fiorentina, dalle giovanili fino alla prima squadra. Infine, presenti anche molti ex viola e forse anche il c.t. della nazionale Luciano Spalletti, impegnato nel pomeriggio negli allenamenti con gli azzurri.