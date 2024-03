In quanti presenti per Fiorentina-Milan? Ecco il dato ufficiale del match prepasquale

Pubblico delle grandi occasioni all'Artemio Franchi per la sfida contro la formazione meneghina allenata dall'ex viola Stefano Pioli

Che ci sarebbe stato il pubblico delle grandi occasioni per Fiorentina-Milan si sapeva, ma adesso è ufficiale. Dati ufficiali alla mano, quella contro i rossoneri è stata una gara da tutto esaurito all'Artemio Franchi, considerando anche e soprattutto la capienza ridotta dell'impianto comunale a causa della chiusura della Curva Ferrovia per l'inizio dei lavori di restyling. Oltre 34.000 gli spettatori presenti sugli spalti - 34.273, per la precisione - ed un incasso di Euro 1.212.150.