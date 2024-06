In arrivo un colpo dalla B. Pradè pesca un 2005 per l’attacco

Secondo Giancluca Di marzio sarebbe in arrivo un classe 2005 per rafforzare il reparto offensivo della Fiorentina. Un colpo di prospettiva

Primo "colpo" dell'estate viola in arrivo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio infatti la Fiorentina avrebbe chiuso per l'arrivo del classe 2005 dell'Ascoli, Jacopo Tarantino. L'attaccante nella scorsa Primavera 2 ha segnato 14 gol in 26 apparizioni, ed è mancino di piede. Inoltre ha collezionato 3 presenze con la prima squadra, nell'ultima edizione della Serie B