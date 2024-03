Impallomeni: “Sono sicuro che la Fiorentina reagirà. Può lottare per l’Europa”

"La squadra è in lotta per l'Europa, e la terrei in considerazione per quelle posizioni. Ci sono tante condizioni, gli scontri diretti e il rendimento di altre come Lazio e Napoli. Barone è stata una perdita non da poco, una figura strategica e difficile da sostituire. Ma dopo la morte di Astori la squadra ebbe una grande reazione, e sono sicuro che anche questa volta sarà così. Non escluderei la Fiorentina dalla corsa europea."