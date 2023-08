Novità sul fronte Commisso-Casini. Dopo le polemiche di ieri, secondo Quiantella.it infatti ci sarebbero degli sviluppi. Stamani nell'ufficio di Commisso al sindaco Casini veniva chiesto un aiuto per risolvere la questione agibilità del Viola Park. Tutto per accorciare i tempi burocratici. Infatti entro venrdì 25 agosto lo studio di Casamonti, l'archittetto del centro sportivo, dovrà consegnare al comune di Bagno a Ripoli per sospendere la procedura di richiesta di agibilità. Per fare un passo indietro e tornare al progetto originale , quasi in linea con la normativa.

Questo progetto prevedeva che i piccoli stadi potessero avereuna recinzione da montare e smontare in ogni occasione per gli eventi sportivi al Viola Park. Esse avrebbero delimitato anche le vie di fuga. Una soluzione estetica rivedibile. Soprattutto perchè la Fiorentina giocherà li tante partite aperte al pubblico. E le barriere molbili andrebbero smontate e rimontate ogni volta. Per questo si era pensato a una deroga. Considerando come recinzione quella esterna al Viola Park. Ma per motivi burocratici non si può fare. Oltre a utilizzare gli stewart per le vie di fuga. Procedura lentissima, che sarà portata avanti in un secondo momento. Ora la Fiorentina presenterà un progetto con le barriere fisse, e non mobili. Ed esteticamente più curate. Se la documentazione arriverà entro venerdì il comune potrebbe convocare l'8 settembre la commissione Pubblico Spettacolo per la fattibilità. E se non ci saranno modifiche o prescrizioni il 12 settembre potrebbe essere fissato il sopralluogo al Viola Park. E potrebbe essere rilasciata il giorno dopo l'agibilità. Proprio per il 17 settembre, data per la prima partita della Fiorentina Femminile.