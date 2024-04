Il Viola Park e i suoi parcheggi, c’è una rinuncia. Ma la decisione a ottobre

Stamani il Tar ha esaminato il ricorso di cinque famiglie che abitano nella zona di via Villa i Cedri, presentato lo scorso 7 marzo, nel quale si chiede l’annullamento della delibera del Comune ritenendola in contrasto con la legislazione vigente. Nel ricorso si chiedeva anche che, in attesa della sentenza, il Tar decidesse per una sospensiva degli effetti della delibera.