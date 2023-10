Il Viola Park e i giovani. Commisso: “Spero preferiscano la Fiorentina alla Juve”

Chiamiamolo augurio, speranza, ma Rocco Commisso confida sul fatto che il Viola Park possa incidere nella scelta delle giovani promesse viola: "Dopo poco tempo ho capito che la società non aveva niente, né lo stadio né i campini. E dove si allenavano i ragazzi neanche ero stato... Ora sì che si emozionano a venire qui al pomeriggio dopo la scuola, io gioisco a vederli così. Abbiamo ragazzi che vengono da Grosseto, Lucca, da tutta la Toscana, non solo chi sta nel convitto. Tre ore tra andata e ritorno, almeno vedono un posto bello! Credo e spero che qualcuno vedendo questo voglia venire alla Fiorentina e non alla Juventus".