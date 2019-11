Il valore della semplicità: quella “coincidenza” da cui ripartire

Dice il saggio: “il calcio è una cosa semplice” (cit. generico). Anche se non tutti sono d’accordo. Certo un allenatore deve anche metterci del suo e talvolta un’intuizione può risultare decisiva. Ma spesso sono le cose più elementari a portare i risultati migliori. Prendiamo la Fiorentina di mercoledì: quando Montella ha cambiato assetto, la partita ha svoltato e si è completata la rimonta. Coincidenza? Forse sì. O forse mettere Venuti nel suo ruolo (terzino destro), un centravanti “vero” come Vlahovic e i due esterni d’attacco (Chiesa e Ghezzal) al loro posto nel 4-3-3 ha fatto la differenza. Ripartire da lì sembrerebbe la mossa più logica per affrontare un Parma che fa della semplicità il suo punto di forza: squadra chiusa e ripartenze fulminanti per sfruttare le qualità dei suoi velocisti. E se non è un gioco troppo moderno, pazienza, c’è da badare al sodo. In assenza di Ribery e con un Boateng non esattamente al top, forse questa filosofia può tornare utile anche alla Fiorentina. CHE VINCENDO POTREBBE FARE UN BEL SALTO IN CLASSIFICA…