Il Tirreno sicuro: “Contro il Genk arriva il momento di Yerry Mina”

Giovedì la Fiorentina tornerà in campo contro il Genk, per giocarsi la qualificazione in Conference League. Italiano cambierà la formazione, con un ampio turnover. Secondo quanto riportato dal Tirreno, potrebbe essere arrivato il momento di Yerry Mina. Il difensore ex Barcellona infatti, dopo i vari problemi fisici, potrebbe partire dal primo minuto. Sarebbe l'esordio da titolare per lui, dove dovrà dimostrare di poter dare una mano importante a questa Fiorentina.