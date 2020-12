Secondo il quotidiano romano Il Tempo, Gianluca Petrachi è nell’orbita della Fiorentina. L’ex ds della Roma, in causa col club giallorosso, è il profilo preferito da Rocco Commisso per sostituire Daniele Pradè. La posizione dell’attuale dirigente viola non è più così salda.

INTANTO PETRACHI DICE: “SONO PRONTO PER RIPARTIRE. I DS? NON SONO TUTTI OPERATIVI DAVVERO”