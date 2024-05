IL SONDAGGIO – Arthur da riscattare? I risultati sono diversi tra social e sito web

La stagione di Arthur a Firenze non è riuscita a convincere tutti. Troppi alti e bassi, uniti ad una condizione fisica non sempre ottimale. Un grande inizio di campionato, con partite giocate per 90' ad un alto livello tecnico e una seconda parte di stagione in ombra, con continui problemi fisici. Il riscatto fissato da Fiorentina e Juventus è di 20 milioni, pagabili in tre rate. Oggi, anche vista la prestazione offerta contro il Monza e il gol decisivo realizzato proprio dal brasiliano, vi abbiamo chiesto con un sondaggio sul sito e sul nostro profilo Instagram se riscattereste Arthur. Sia su Instagram che sul sito web non c'è stata una netta predominanza nella risposta, ma in qualche modo si è invertita. Infatti sul sito il risultato è stato 60,49% non lo riscatterei e 39,56% si lo vorrei tenere. Su Instagram invece il 54% lo riscatterebbe, mentre il 46% no. Insomma un dato curioso che vi riproponiamo con due foto, la prima del sito web e la seconda del sondaggio su Instagram