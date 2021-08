Il rinnovo di Vlahovic: la forza della volontà e la fantomatica crisi

Le parole di Italiano sono state chiare, la volontà di Vlahovic sarà fondamentale per il rinnovo. Non c'è da scordarsi la fantomatica crisi

"Dipenderà dalla volontà di Vlahovic..." , con queste parole Italiano ha riposto alle domande dei giornalisti sul futuro dell'attaccante serbo. Dichiarazioni che fanno eco a una situazioni assai complicata, dove da una parte c'è un giocatore che sembra voler rimanere ma ancora non sembra voler firmare e dall'altra una società combattuta tra il desiderio di un possibile incasso importante e una spesa non indifferente per trattenerlo. Ovviamente, le parole di Italiano hanno un fondamento di verità. Nel calcio moderno la volontà di un giocatore non è importante, è fondamentale. Quello che mi chiedo però è qual è la forza che serve per spingere la mano di Vlahovic ad afferrare la penna e firmare il rinnovo.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Fiorentina sembrerebbe resistere agli assalti delle big europee anche se il tormentone rimane lo stesso: "Se dovesse arrivare un offerta di 60-70 milioni, nessuno potrebbe dire di no". Perché? Perché una società che vuole iniziare un progetto importante non può rifiutare quella cifra? La risposta comune si sofferma sulla crisi che ha colpito il mondo del calcio. Certamente la pandemia ha portato alla luce i numerosi problemi economici dei club europei e non abbiamo la certezza che la Fiorentina non faccia parte di quest'ultimi ma sicuramente non sarà la cessione Dusan Vlahovic la soluzione a tutti questi problemi. L'auspicio è che Vlahovic rimanga e lo faccia per seguire quella volontà che ha richiamato Italiano e non per mancate offerte, a detta di molti, irrinunciabili.