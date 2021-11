Il retroscena: lungo colloquio fra Allegri e Pradè dopo la gara

L'episodio che coinvolge il DS Viola e l'allenatore bianconero

Curioso episodio avvenuto nella pancia dell'Allianz Stadium al termine di Juventus-Fiorentina. Come racconta juventusnews24.com, Max Allegri e Daniele Pradè si sono intrattenuti in un lungo colloquio confidenziale in zona mista dopo la partita. Anche Vlahovic fra gli argomenti toccati fra il tecnico e il DS? Molto difficile da dire ma, si legge, l'interesse per il serbo da parte dei bianconeri è massimale.