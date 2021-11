Vlahovic, la Juve ha fretta: i dettagli della possibile offerta per gennaio

Alcuni club di Premier League in agguato. Per questo motivo la Juventus vorrebbe chiudere l'affare già a gennaio

Tuttosport scrive di Vlahovic in ottica Juventus. Le ambizioni, i sogni, le speranze degli uomini di mercato bianconeri contemplano addirittura il tentativo di provare a chiudere l'operazione a gennaio. Anche perché il club bianconero, in estate, non ha comprato l'erede di Cristiano Ronaldo. E ogni mancato di gol che Vlahovic segna, si legge, implica un ulteriore accanimento da parte della concorrenza, per lo più internazionale.