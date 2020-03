Il retroscena: “Governo e Friuli non sono d’accordo su Udinese-Fiorentina”

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, svela un retroscena ai microfoni di Radio Bruno:

E’ ancora impossibile dire cosa accadrà. C’è un dibattito a parte su Udinese-Fiorentina, che in teoria non è compresa dal Decreto del Governo tra le regioni a rischio, ma il Governatore del Friuli ha chiuso qualsiasi manifestazioni per un’altra settimana. Le due direttive contrastano tra loro, ma questo vuol dire che se slittassero i calendari e Udinese-Fiorentina si giocasse nel prossimo weekend, potrebbe comunque disputarsi a porte chiuse.