Il retroscena dalla Spagna: è stato Amrabat ad offrirsi al Barça. Secco no Viola

Non è stato il Barcellona a cercare Amrabat in questa finestra di mercato ma il contrario. Questo, almeno, quello che racconta il quotidiano Marca. L'entourage del giocatore, si legge, ha presentato al board del club catalano una proposta di prestito con obbligo di riscatto. Un'offerta immediatamente declinata per i già noti problemi di liquidità in cui verde la società spagnola. Da qui l'idea del prestito con diritto, invece di obbligo, di riscatto. Proposta che è stata presa in considerazione dai blaugrana che hanno immediatamente girato l'offerta in Viale Fanti. Trattativa che però, dal lato Viola, non è mai decollata con il board gigliato che si è immediatamente messo di traverso nonostante, si legge, le pressioni del giocatore. Una tesi che però sembra cozzare cn quanto rimbalzato da Firenze, con uno Xavi in fortissimo pressing fin dalla mattina del 31 sul giocatore.