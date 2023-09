Il recap del mercato della Fiorentina. Per i viola sessione in attivo, le cifre

Tutti i trasferimenti del mercato della Fiorentina, edizione estiva della 23/24. Sessione che si conclude leggermente in attivo per la Viola

Per la Fiorentina è stata una sessione di calciomercato movimentata. Tanti arrivi e tante partenze per la società viola, con diversi cambiamenti che erano necessari per la rosa di Italiano. Fra arrivi dispendiosi come quello di Beltran e cessioni ben monetizzate questo è il bilancio dell'estate gigliata targata 2023.