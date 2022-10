Il punto dal CS: Jovic favorito su Cabral, Terzic ancora a destra. Mezzali…

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il 4-2-3-1 potrebbe essere utilizzato a partita in corso. In porta Gollini, in difesa Milenkovic è sicuro, Igor è in vantaggio su Quarta, a destra Terzic parte favorito su Dodò. A centrocampo invece, Amrabat in cabina di regia, Mandragora parte in vantaggio su Duncan, Barak invece torna titolare. Davanti Ikonè e Kouamè sono sicuri, Jovic è favorito su Cabral.