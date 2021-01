Dal CS: Malcuit in gruppo, ok per l’Inter. Kokorin attende il visto, ma si allena a parte

Aleksandr “Sasha” Kokorin continua nel suo recupero delle miglior condizioni atletiche e fisiche. Come riportato all’interno di “A pranzo con il Pentasport”, l’attaccante russo non si è ancora aggregato ai nuovi compagni. Per adesso poco pallone, quanto molto lavoro in palestra , In settimana prossima si attende il visto dalla Russia che lo renderebbe a tutti gli effetti arruolabile. A livello burocratico potrebbe essere convocato già contro l’Inter, ma lo valuterà Cesare Prandelli, in base alle sue condizioni fisiche. Discorso diverso quello riguardante l’altro nuovo acquisto: Kevin Malcuit. Il difensore ex Napoli si allena già in gruppo e, a quanto riporta Radio Bruno, sta bene. Il piccolo problema al polpaccio è alle spalle e salvo soprese, dovrebbe figurare tra i convocati di Prandelli per la gara del Franchi contro l’Inter.