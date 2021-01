Le pagelle del giorno dopo: rinnovo-Ribery una grande occasione, ma Vlahovic…

10 a Ribery che apre al rinnovo. E’ un’occasione da prendere al volo. Franck ha mille problemi fisici e non è facile da gestire dentro uno spogliatoio ma anche quindici partite vere del campione francese valgono un nuovo anno insieme.

0 a chi dopo il 6 a 0 di Napoli pensava a Ribery in panchina usato solo nei venti minuti finali.

10 a alcuni momenti espressi dalla Fiorentina a Torino. Spettacolo vero. Si capisce cosa avrebbe potuto essere questa squadra.

0 ad altri momenti della Fiorentina in cui emerge una fragilità cronica.

10 a Prandelli e Pradè che dicono che il mercato invernale è chiuso. E’ giusto non spendere soldi a caso. Le prossime scelte dovranno essere figlie di un progetto forte che dovrà partire in estate.

0 a chi pensa che a questa Fiorentina basti poco per diventare una squadra da settimo posto. Invece serve tanto. Un po’ ovunque. E serve una guida tecnica che abbia la forza per poter impostare un progetto di lungo periodo. Che sia Prandelli o qualcun’altro.

10 a una Fiorentina che ha resistito anche in 9.

0 a un arbitro che le ha sbagliate quasi tutte.

10 a quello che Vlahovic dimostra di poter valere in campo quando avrà completato il suo percorso di maturazione.

0 a Vlahovic che dice di non aver ricevuto dalla Fiorentina nessuna proposta di rinnovo. Via…

10 alla prima pietra che verrà posata del nuovo centro sportivo entro il 10 febbraio.

0 al Sovrintendente Pessina che sembra sceso dalla luna perché continua a dire cose che sono fuori dal tempo.

10 a Bonaventura che sta dimostrando il suo valore.

0 a Callejon che non avrà il tempo per dimostrarlo perché tra pochi mesi rifarà la valigia.