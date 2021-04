Il pugile Turchi: “Pensiamo al Sassuolo ed alla salvezza, poi il futuro”

Fresco campione europeo, l'atleta e grande tifoso viola pensa in chiave gigliata prima al presente e poi al futuro

Fresco campione europeo nella categoria pesi massimi leggeri, il pugile e grande tifoso viola Fabio Turchi è stato raggiunto da Radio Sportiva non solo per celebrare il suo successo personale ma anche per parlare di calcio. Ossia di Fiorentina: "Spero che contro i neroverdi arrivi un buon risultato, è una partita troppo importante per i gigliati. Sono convinto che Iachini stia dando la carica giusta. A fine stagione cosa serve? Una vera rivoluzione. Gattuso non so se può essere il profilo giusto, ma prima pensiamo comunque a salvarci".