Boxe, Fabio Turchi supera Bregeon e vince il titolo dell’Unione Europea

Vittoria importante per il pugile fiorentino, grande tifoso viola

Missione compiuta. Fabio Turchi è il nuovo campione dell'Unione Europea nella categoria pesi massimi leggeri. Il pugile fiorentino, e tifoso viola, ha battuto per decisione unanime il francese Dylan Bregeon nella Milano Boxing Night, organizzata da Dazn. Per Turchi si tratta della diciannovesima vittoria in venti incontri tra i professionisti. Al termine del match Turchi ha poi lanciato il guanto di sfida a Tommy McCarthy, che nell'ottobre 2019 lo sconfisse privandolo della cintura IBF della stessa categoria.