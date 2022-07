Il protagonista: il saper voler bene. Nikola, la fascia e il grido dei tifosi

Giornata importante quella di Nikola Milenkovic . Il serbo quest'oggi, ha indossato la fascia da capitano nell'amichevole vinta dalla Fiorentina per 4 a 1 contro il Trento . Un segnale importante quello di Italiano , nell'affidare la guida della sua squadra ad un giocatore destinato a dire addio alla maglia viola (salvo sorprese, ovviamente). Ultimo regalo da parte dell'ex Spezia prima della partenza o segno di conferma anche per questa stagione?

Dopo l'allenamento mattutino, Nikola Milenkovic si è soffermato a firmare autografi e fare qualche foto con i numerosi tifosi presenti. Tanti, tanti, ma veramente tanti le urla di permanenza da parte dei sostenitori viola. "Non andare all'Inter", "Mai alla Juve". Insomma, tanti virgolettati che rispecchiano la volontà del tifo viola di vedere il serbo ancora in maglia viola. Come finirà la storia d'amore tra la Fiorentina e Milenkovic è ancora un grosso dubbio, ma abbiamo trovato il finale migliore nelle parole di un tifoso: "Non importa se te ne vai, noi ti vorremo bene, sempre". Poche e semplici parole, ma è difficile immaginare un pensiero migliore di questo.