Il protagonista, giorno 7: Artù, estrai questa spada! Manca veramente poco…

La Fiorentina ha concluso la seconda uscita stagionale vincendo le due partite del triangolare contro Olginatese (7-0) e Sanvitese (6-0). Grande protagonista del primo match è stato Arthur Cabral che, con ben 4 gol, si è preso tutti gli applausi dei tifosi viola. L'arrivo di Jovic ha messo un attimo in discussione il suo ruolo in questa squadra, ma il futuro è ancora tutto da scrivere.

Cabral c'è. Questo è ciò che si porta dietro Vincenzo Italiano dopo le gare di oggi. Il brasiliano sta lavorando tanto a Moena e, giorno dopo giorno, sta crescendo sempre di più. Il dualismo con Jovic potrà essere un elemento da monitorare perché il suo effetto è tutt'altro che prevedibile. La cosa certa è una cosa, il brasiliano dovrà essere una risorsa utile per la squadra e non un ostacolo. Serve lavoro e tempo, per arrivare al 14 agosto con delle idee chiare: Jovic e Cabral e non è scontato che Firenze non possa avere più di un re.