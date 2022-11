Il profilo di Federico La Penna, arbitro di Fiorentina-Salernitana

Torna La Penna in A e riparte da Firenze. Sarà l’avvocato Romano Federico La Penna a dirigere Fiorentina-Salernitana. E’ la sua prima gara in A in questa stagione perché, come molti ricorderanno, è stato sospeso per i rimborsi alterati, per questo lo rivediamo adesso in Serie A dopo il 20 febbraio 2021. Di lui si parlava molto bene prima del fatto, sicuramente è un arbitro di buon livello con un avvenire molto ambizioso. I tifosi viola lo ricorderanno per la vittoria a Torino con la Juventus per 0-3 nel dicembre del 2020. Ricordato questo episodio molto positivo, La Penna tecnicamente è un buon arbitro. Malgrado le sue 49 gare è molto preciso e ben strutturato, la designazione è apprezzabile. Lascia correre su mezzi falli come adesso fanno quasi tutti per allinearsi agli standard europei. Poco propenso al dialogo, non accetta le proteste plateali. Per quanto riguarda le sanzioni non è un arbitro che eccede nel sventolare cartellini.