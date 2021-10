Il probabile 11 titolare del Napoli. Spalletti ha due dubbi

L'XI titolare azzurro che dovrebbe scendere in campo al Franchi

Pochi dubbi per Italiano, pochi dubbi anche per il suo avversario Spalletti. Il tecnico montaionese è pronto a far scende in campo i suoi titolarissimi per l'importante match del Franchi contro la Fiorentina. Sarà 433 con Ospina tra i pali con, a proteggerlo, Rrahmani e Koulibaly. Mario Rui a sinistra e Di Lorenzo a destra completeranno il reparto difensivo. Anguissa sarà in mediana con Fabian Ruiz a fargli da scudiero. Solito ballottaggio Zielinski-Elmas con il polacco in vantaggio. Davanti, spazio per Insigne e uno fra Lozano e Politano, il messicano sembra avanti. Al centro dell'attacco, Osimhen.