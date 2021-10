Fiorentina, la probabile formazione: pochi dubbi, tre novità rispetto ad Udine

Italiano deve sciogliere le ultime riserve

La Fiorentina che si prepara a scendere in campo contro il Napoli dovrebbe, in larga parte, essere molto simile a quella vista contro l'Udinese. Italiano vuole puntare sul blocco che, fin qui, ha sempre ben figurato contro le big e che si augura possa fare lo stesso contro gli azzurri. Spazio a Dragowski tra i pali dunque con, davanti a lui, l'imprescindibile Milenkovic ed Igor, che pare in vantaggio su Quarta e Nastasic. Odriozola e destra e Biraghi a sinistra completeranno il pacchetto arretrato. Cambio in regia: Torreira dovrebbe riposare per far posto ad Erick Pulgar. Accanto a lui, nonostante un piccolo giallo relativo ad un presunto infortunio, ci saranno Duncan e Bonaventura. Per l'attacco, Italiano punterà sul tridente pesante. Si rivede Nico Gonzalez sull'out di sinistra con Callejon come suo omologo a destra. Al centro dell'attacco, ovviamente, l'uomo più chiacchierato del momento: Dusan Vlahovic.