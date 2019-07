Il primo acquisto si avvicina: Lirola sulla scia di… Ujfalusi

Il buon Giovanni Trapattoni direbbe: “Non dire gatto, se non ce l’hai nel sacco”. Nel mercato, si sa, le sorprese sono dietro l’angolo, in positivo e in negativo. Per il trasferimento di Pol Lirola (SCHEDA) dal Sassuolo alla Fiorentina, però, non dovrebbero esserci problemi (tocchiamo ferro). A meno di clamorosi imprevisti, nei prossimi giorni lo spagnolo diventerà un nuovo giocatore viola. Il club neroverde incasserà tredici milioni più bonus.

Sarà lui il primo, vero acquisto della Fiorentina targata Rocco Commisso-Joe Barone (non ce ne voglia Terracciano). Un innesto giovane (è un classe 1997) e di qualità, che va a colmare una lacuna annosa, quella dell’esterno basso di destra. Lirola è un terzino vero. L’ultimo è stato Ujfalusi. Se in fase difensiva deve migliorare, è in quella offensiva che dà il meglio di sé. L’accelerazione è pazzesca, così come il cambio di direzione. Grazie ai suoi inserimenti nella metà campo avversaria, in solitaria o con l’aiuto dei compagni, la superiorità numerica è spesso garantita. Non stiamo parlando del nuovo Cafù, ma di un buon giocatore sicuramente sì. Nella Fiorentina ci può stare eccome. Il suo arrivo gioverà soprattutto a Milenkovic che tornerà a giocare come difensore centrale, suo ruolo naturale. Non resta che aspettare, ma la trattativa sembra vicina alla conclusione.