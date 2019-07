Domani è il giorno di Lirola: al Sassuolo 13 milioni più bonus

Nelle prossime ore la Fiorentina annuncerà anche il primo acquisto importante, come riporta stamani La Gazzetta dello Sport. Per lo spagnolo Pol Lirola (SCHEDA) è tutto fatto, e domani sarà il giorno dell’annuncio. Al Sassuolo andranno tredici milioni più bonus, con il terzino destro firmerà un contratto per tre anni più un’opzione sul quarto. La società viola va a coprire, nel migliore dei modi, un ruolo che aveva scoperto da molti anni. E NELL’AFFARE COL SASSUOLO PUO’ RIENTRARE ANCHE SIMEONE