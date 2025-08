Il Pres. del Cagliari Giulini: “Fiorentina? È un esempio raro di società sana”

Il Presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, intervenuto nell'incontro dal titolo “Sport, Crescita e Sviluppo”, organizzato al Rettorato dell’Università degli Studi di Cagliari in occasione della prima edizione del trofeo dedicato a Gigi Riva, ha parlato di questo nuovo trofeo, per poi soffermarsi sulle difficoltà di gestire una squadra nel calcio italiano e di alcuni esempi virtuosi, tra cui la Fiorentina. Ecco le sue parole sulla società gigliata: “Si sente parlare spesso dei fondi americani, che arrivano però a rilevare società decotte da rimettere in sesto. La Fiorentina è un esempio raro, tenuta sana dai Della Valle e poi da Commisso. Tutti i casi in cui sono intervenuti i fondi erano società sull’orlo del precipizio. Penso che per città come Cagliari, Lecce, Empoli siamo rimasti in pochi highlander italiani".