Il padre di Bove ospite di Ferrari: Fiorentina-Cagliari accanto al dg viola

Non solo il ds del Bologna Giovanni Sartori: tra gli spettatori rilevanti in tribuna per Fiorentina-Cagliari c'è anche il babbo di Edoardo Bove, Giovanni, che siederà al fianco del direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari. Bove senior è ospite della Fiorentina dopo la grande paura provata da tutti domenica scorsa, al 17' di Fiorentina-Inter.