Il nuovo Franchi pronto ad aprire: i primi cambiamenti

Le prime indicazione del nuovo Franchi in vista dell'esordio di domani in Conference

Oggi si riunirà la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per dare il via libera all'apertura al pubblico dello stadio Franchi. Domani è la prima uscita della Fiorentina nel nuovo Franchi dopo i primi lavori di restyling. La Commissione, dopo aver controllato la documentazione necessaria, effettuerà un sopralluogo del Franchi per vedere le condizioni dell'impianto. Dopodiché, sarà concesso l'accesso ai tifosi. Sono 24.786 i posti lordi disponibili.

Curva Fiesole inagibile, insieme a parte della Tribuna laterale e della Maratona. Per far convivere lavori e partite dei gigliati, sono previste della misure e degli accorgimenti volti alle necessità del pubblico. Il parterre della Fiesole è stato demolito, stessa sorte per il "curvino" lato tribuna. La scala in metallo e la copertura della Tribuna esterna (lato Fiesole) saranno rimosse. Delle cosiddette "superfetazioni" costruite in occasione della Coppa del Mondo del 1990 non resterà niente. Le strutture originali dell'impianto sono state rinforzate con fibra di carbonio a travi e pilastri. Una capacità quasi dimezzata, conseguentemente, causerà un impatto sulla mobilità più sostenibile.