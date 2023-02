Il ministro dello sport entusiasta del Viola Park: “Fiorentina un modello”

Le parole di Abodi dal Viola Park

"Questo è un posto dove le parole non servono, basta osservare e apprezzare. In un paese dove si parla tanto, qui c'è la testimonianza della generosità e del rispetto del contesto. Commisso si può permettere di investire in questo progetto e mi auguro che i tifosi della Fiorentina capiscano l'importanza di avere una struttura così, che va oltre il risultato della domenica che contribuisce ai sentimenti, ma qui c'è la voglia di lasciare un'eredità straordinaria. Tanto più in una fase in cui sono poche le società in grado di investire. La Fiorentina è un modello per il nostro paese".