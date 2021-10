Il Milan tenta lo sgarbo ai viola: nel mirino il nuovo Ibrahimovic

La Fiorentina segue da tempo Lorenzo Lucca ma il Milan tenta di inserirsi. In lui i rossoneri vedono il nuovo Ibrahimovic

Non è il solo Vlahovic ad essere sulla bocca di tutti in questi giorni, anche Lorenzo Lucca sta facendo parlare di se per via delle sue splendide prestazioni con la maglia del Pisa. Proprio per lo stesso motivo le big italiane si stanno muovendo per assicurarsi il giovane talento.