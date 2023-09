Il messaggio di Mina: “Adesso è dura, ma ci sarà tempo per rialzarsi”

L'infortunio di Yerry Mina ha scosso non poco l'ambiente viola. Infatti, il difensore colombiano starà fuori per un po' e la difesa della Fiorentina è in emergenza numerica. Intanto, l'ex Barcellona ha pubblicato un messaggio dopo il brutto episodio: "Adesso è complicato, ma ci sarà l'occasione per rialzarsi". Questo il sunto del messaggio di Mina, che adesso aspetta solo di tornare in campo per aiutare la Fiorentina: