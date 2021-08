Il messaggio di Freitas a Pezzella: “Il genero che ogni suocero vorrebbe avere”

Carlos Freitas, ex dirigente viola, ha ringraziato pubblicamente Germa Pezzella con questo particolare post su Instagram

Ormai è praticamente tutto fatto, German Pezzella lascerà la Fiorentina per tornare in Spagna, al Betis dove giocò per una stagione prima di venire proprio a Firenze.

Carlos Freitas, ex direttore sportivo viola che portò l'argentino a Firenze, lo ha ringraziato con un post su Instagram molto particolare. Ecco il suo messaggio: "Il German Pezzella lascia Firenze e torna al primo club che lo ha ospitato in Europa, il Bétis. Uno dei grandi capitani con cui ho avuto il privilegio di lavorare e successore di Davide Astori. Un leader tranquillo, senza bisogno di alzare la voce per farsi sentire o imporre. Come persona, diciamo che sei il genero che qualsiasi suo suono vorrebbe avere". Il post: