Il mental coach: “Serviva un segnale dal mercato per aiutare la squadra a crederci”

Contraccolpo dopo un mercato che non ha assecondato il campo? "Se ho overperformato, serve creare un nuovo obiettivo e nuove motivazioni, anche attraverso il mercato. Ci sta durante la stagione di modificare l'obiettivo che mi ero prefissato in principio, il segnale che deve arrivare dalla società è quello di andare nella stessa direzione e crederci. Se come obiettivo ho l'Europa ma mi ritrovo in una posizione da Champions, quando perdo punti dalle altre nella testa si innesca un meccanismo che mi fa dire 'sono andato oltre i miei limiti'".