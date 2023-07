Nicolas Burdisso ha portato la sua esperienza del mondo sudamericano per convincere Arthur

Nell'operazione ormai definita per Arthur un ruolo utilissimo lo ha avuto Nicolas Burdisso. L'ex dirigente del Boca Juniors, secondo Tuttomercatoweb ha incontrato di persona Arthur per convincerlo a rilanciarsi sul campo e trasferirsi in maglia viola. Consiglio che l'ex Juve sembra aver accolto i pieno