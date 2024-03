Il Grosseto si stringe attorno a Barone: il patron Lamioni a Milano. Il comunicato

U.S. Grosseto 1912, nelle persone del Patron Giovanni Lamioni, del Presidente Antonio Fiorini, del Direttore Generale Filippo Vetrini e del Direttore Operativo Iacopo Tonelli, si unisce al dolore e all’apprensione della società amica ACF Fiorentina per le condizioni di salute del Direttore Generale viola Giuseppe Barone. A Joe, dirigente illuminato, uomo di grande proibità e spessore, ma ancor prima indomabile lottatore, giungano da parte del club biancorosso le speranze e tutte le energie necessarie per superare il durissimo momento che la vita ha posto di fronte al manager gigliato, sempre estremamente disponibile ad interfacciarsi con la realtà di Grosseto. Il Patron Giovanni Lamioni sta inoltre raggiungendo in questi minuti in compagnia della figlia Viola l’ospedale San Raffaele di Milano, dove Joe è attualmente ricoverato. Con l’ottimismo di vedere Giuseppe Barone al più presto di nuovo all’opera, oltre che presente sui campi da calcio e allo Stadio Artemio Franchi, U.S. Grosseto 1912 si stringe attorno alla famiglia in queste ore così delicate. Forza Joe!