“Skriniar è andato bene come sempre, Bastoni mi piace molto e De Vrij… si è messo in tasca Vlahovic“. Così Fabio Caressa, voce storica tra i telecronisti di Sky Sport, sulla prestazione difensiva dell’Inter a Firenze, commentando la partita di ieri sera a Radio Deejay. Secondo il giornalista romano quella contro la compagine nerazzurra non è stata la migliore prova dell’attaccante serbo, sul quale però tanti sono i giudizi ottimistici, specie in chiave futura.