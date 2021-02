Paganin: “Panchina? Il profilo giusto non è ancora stato trovato”. Poi incorona Vlahovic

L’ex difensore Massimo Paganin, oggi commentatore per Inter Tv, ha commentato la sconfitta per 0-2 della Fiorentina contro l’Inter. Queste le sue parole a Radio Bruno: “Dopo lo 0-2 non c’è stata più partita. L’occasione più ghiotta per la Fiorentina è stata la traversa, ma la sensazione per chi ha visto la partita è che l’Inter abbia dominato il gioco meritando di vincere. I viola hanno trovato più difficoltà del previsto anche a causa delle assenze. L’Inter ieri ha dimostrato di avere la consapevolezza della grandissima squadra, si è vista molta differenza in campo. Panchina viola? In qualunque realtà serve un allenatore di lungo progetto che lavori con e per il club, serve un legame importante per crescere tutti insieme. Credo che la Fiorentina non abbia ancora trovato il profilo giusto”.

Infine Paganin si è espresso su alcuni singoli viola: “Vlahovic mi piace molto, credo che abbia il piglio giusto per diventare un grande giocatore. Milenkovic ha ancora margini di miglioramento, lo stesso vale per Castrovilli”.