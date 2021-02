Bucchioni: “Prandelli? Se fa bene da qua alla fine, non vedo perché non ripartire da lui”

Di seguito un estratto dell’intervento di Enzo Bucchioni durante A Pranzo con il Pentasport, in onda sulle frequenze di Radio Bruno: “La Fiorentina resta una squadra convalescente, fa qualcosa di buono ma poi i limiti vengono sempre a galla. Ci sono meccanismi che evidentemente non funzionano, si segna pochissimo e non è un caso. Purtroppo questa è un’altra stagione così, Prandelli che è un uomo saggio ce lo ricorda sempre. Finché non si arriva ai quaranta punti la stagione sarà questa, speriamo di arrivarci presto. Mi auguro che in società stiano già pensando al futuro, che stiano programmando per riportare il più in fretta possibile la città al livello che merita. Spero che ai nastri di partenza ad agosto ci sia un progetto calcistico con le basi più solide di queste. Le chances di Prandelli in vista del nuovo ciclo? La sua mano si è vista, la squadra è cresciuta, qualche momento di buona qualità si è visto. Rocco parla sempre di meritocrazia, se lui dovesse riuscire a mettere in fila una serie di risultati positivi non vedo perché non possa essere lui. Però in sede devono iniziare a ragionare: devono chiedersi cosa vogliono fare della Fiorentina del futuro.E devono ricordarsi che per una società di calcio il calcio è sempre il core business, tutto il resto è un contorno che può aiutarti nel lungo periodo ma se la squadra non cresce calcisticamente è un problema”.

